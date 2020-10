Misure anti-Covid, a Roma scontri tra i manifestanti e la polizia. I VIDEO (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo altre città italiane, anche a Roma si sono registrati scontri tra la polizia e alcune persone durante le manifestazioni non autorizzate contro le nuove Misure imposte dal governo per cercare di contenere la seconda ondata di casi di coronavirus (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Nella Capitale gli incidenti si sono registrati vicino a piazza del Popolo: i manifestanti hanno esploso delle bombe carta, dato alle fiamme cassonetti e distrutto bici e monopattini, le forze dell’ordine hanno risposto con idranti e cariche (FOTO). Dopo i disordini, ci sono stati anche una decina di fermati. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo altre città italiane, anche asi sono registratitra lae alcune persone durante le manifestazioni non autorizzate contro le nuoveimposte dal governo per cercare di contenere la seconda ondata di casi di coronavirus (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Nella Capitale gli incidenti si sono registrati vicino a piazza del Popolo: i manifesthanno esploso delle bombe carta, dato alle fiamme cassonetti e distrutto bici e monopattini, le forze dell’ordine hanno risposto con idre cariche (FOTO). Dopo i disordini, ci sono stati anche una decina di fermati.

lauraboldrini : La violenza non ha giustificazione. Il malessere sociale invece merita ascolto e risposte. Al Governo spetta il do… - SkyTG24 : Disordini a #Roma, vicino a piazza del Popolo, durante un corteo non autorizzato contro le misure anti-Covid Alcune… - rtl1025 : Un poliziotto è stato ferito, sembra in maniera non grave, davanti alla Stazione Centrale di #Milano dove il corteo… - Rise_The_Sky : @Thecido3 @bierreuno @repubblica Non credo nelle misure anti covid. Sono ridicole, patetiche e spesso infondate sci… - LaRoRy1 : @lameduck1960 Il servizio è equiparato alle mense, quindi non rientra nelle misure restrittive anti-Covid. -

Ultime Notizie dalla rete : Misure anti Misure anti-Covid, a Roma scontri tra i manifestanti e la polizia. I VIDEO Sky Tg24 COVID-19 in Francia, 523 vittime e 33mila positivi in 24 ore. Ipotesi lockdown di un mese

Grande attesa per il discorso di Macron alla nazione: il Presidente della Francia potrebbe annunciare misure anti-COVID ancora più restrittive.

In piazza Verdi la protesta di commercianti e ristoratori contro il Decreto del premier

L’Italia è attraversata da una serie di proteste, più o meno violente, contro le nuove misure di contenimento del contagio. Un vento di rabbia e malcontento che soffia anche a Como. Questa sera infatt ...

