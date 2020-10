Mistero Covid al GF Vip: i nuovi concorrenti smentiscono tutto (Di martedì 27 ottobre 2020) Chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip con sospetta positività al Covid-19 fra Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma? La prima a parlare è stata Selvaggia Roma ad AdnKronos, smentendo di essere risultata positiva. “Ho fatto il tampone prima di entrare al GF Vip e il risultato è negativo. Scoppio di salute! Basta con questa caccia alle streghe. Sembra di assistere a una caccia alle streghe; ripeto: ho fatto il tampone ed è risultato negativo. Non ho incontrato nessuno (Bettarini e Salemi, ndr) e sono stata in isolamento per almeno 15 giorni. La produzione non mi ha detto nulla su chi sia risultato positivo al Covid ora sono in isolamento per fare tutti gli accertamenti medici che mi verranno richiesti”. Con il cerchio ristretto a due persone è stata poi Giulia Salemi, via ... Leggi su biccy (Di martedì 27 ottobre 2020) Chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip con sospetta positività al-19 fra Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma? La prima a parlare è stata Selvaggia Roma ad AdnKronos, smentendo di essere risultata positiva. “Ho fatto il tampone prima di entrare al GF Vip e il risultato è negativo. Scoppio di salute! Basta con questa caccia alle streghe. Sembra di assistere a una caccia alle streghe; ripeto: ho fatto il tampone ed è risultato negativo. Non ho incontrato nessuno (Bettarini e Salemi, ndr) e sono stata in isolamento per almeno 15 giorni. La produzione non mi ha detto nulla su chi sia risultato positivo alora sono in isolamento per fare tutti gli accertamenti medici che mi verranno richiesti”. Con il cerchio ristretto a due persone è stata poi Giulia Salemi, via ...

Corriere : Ilicic, il Papu adesso svela il mistero: «Ha avuto il Coronavirus, poi è caduto in depressione» - reportrai3 : #Report tutti i lunedì alle 21.20 su @RaiTre Tra i temi delle prossime puntate: ? La guerra del vaccino ? Il miste… - GIUSPEDU : RT @Corriere: Ilicic, il Papu adesso svela il mistero: «Ha avuto il Coronavirus, poi è caduto in dep... - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, il mistero sui nuovi ingressi slittati per colpa del #Covid si infittisce: #SelvaggiaRoma smentisce di… - BITCHYFit : Mistero Covid al GF Vip: i nuovi concorrenti smentiscono tutto -

Ultime Notizie dalla rete : Mistero Covid Covid, il mistero degli asintomatici: sembrano i meno contagiosi ma diffondono il virus Il Mattino Coronavirus, mistero Lazio: trasferta Champions, mezza squadra resta a Formello. Che succede?

"Conosciamo tutti i giocatori della Lazio. Anche quelli che ora potrebbero giocare perchè altri staranno fermi per via del coronavirus", ha detto Philippe Clement, allenatore del Bruges, a chi gli ...

Ilicic, il caso del fantasista: “Prima il Coronavirus poi la depressione”

Per mesi ha rappresentato un vero e proprio mistero per il calcio italiano il caso di Josip ... Problemi familiari, l’incubo Coronavirus dal quale era stata colpita la città di Bergamo, una presunta ...

"Conosciamo tutti i giocatori della Lazio. Anche quelli che ora potrebbero giocare perchè altri staranno fermi per via del coronavirus", ha detto Philippe Clement, allenatore del Bruges, a chi gli ...Per mesi ha rappresentato un vero e proprio mistero per il calcio italiano il caso di Josip ... Problemi familiari, l’incubo Coronavirus dal quale era stata colpita la città di Bergamo, una presunta ...