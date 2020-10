MISTER TESSER: “COPPA ITALIA IMPORTANTE, VOGLIAMO PASSARE IL TURNO” (Di martedì 27 ottobre 2020) Terzo turno della Coppa ITALIA 2020/21 per il Pordenone. Domani alle 18:00 la squadra neroverde ospita il Monza allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. MISTER Attilio TESSER ha presentato così la gara in conferenza stampa: “Il campionato è il campionato, e faremo riposare chi non è al meglio, ma ci teniamo alla competizione e punteremo a PASSARE il turno. Per mentalità, che deve essere sempre quella di provare a vincere, e prestigio della Coppa stessa”. “La rosa del Monza non ha bisogno di presentazioni. Chiunque giochi di loro è un titolare”. “Faremo una rotazione IMPORTANTE rispetto alla gara con la Reggina. Ci servirà per dare più minutaggio a tutti. Sulla trequarti rivedremo Mallamo, tornato a disposizione ... Leggi su udine20 (Di martedì 27 ottobre 2020) Terzo turno della Coppa2020/21 per il Pordenone. Domani alle 18:00 la squadra neroverde ospita il Monza allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro.Attilioha presentato così la gara in conferenza stampa: “Il campionato è il campionato, e faremo riposare chi non è al meglio, ma ci teniamo alla competizione e punteremo ail turno. Per mentalità, che deve essere sempre quella di provare a vincere, e prestigio della Coppa stessa”. “La rosa del Monza non ha bisogno di presentazioni. Chiunque giochi di loro è un titolare”. “Faremo una rotazionerispetto alla gara con la Reggina. Ci servirà per dare più minutaggio a tutti. Sulla trequarti rivedremo Mallamo, tornato a disposizione ...

UgoBaroni : RT @PordenoneCalcio: 'COPPA ITALIA, IN CAMPO PER PASSARE IL TURNO' Mister Tesser presenta la sfida con @ACMonza (porte chiuse) ??????? https:… - calciomercatoit : ?? Nel posticipo tra #Milan e #Roma sotto la lente è finito l'arbitro #Giacomelli: in diretta col mister Attilio… - PordenoneCalcio : 'COPPA ITALIA, IN CAMPO PER PASSARE IL TURNO' Mister Tesser presenta la sfida con @ACMonza (porte chiuse) ???????… - PordenoneCalcio : 'TEST IMPORTANTE, ABBIAMO GRANDI MOTIVAZIONI' Mister Tesser presenta #PORRGI ??????? - PordenoneCalcio : “A CITTADELLA CON CATTIVERIA, DETERMINAZIONE E FIDUCIA” Mister Tesser presenta il turno infrasettimanale ???????… -

Ultime Notizie dalla rete : MISTER TESSER Pordenone-Monza, le probabili formazioni: tanto turnover per mister Tesser TuttoUdinese.it MISTER TESSER: “COPPA ITALIA IMPORTANTE, VOGLIAMO PASSARE IL TURNO”

Domani alle 18:00 la squadra neroverde ospita il Monza allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Mister Attilio Tesser ha presentato così la gara in conferenza stampa: “Il campionato è il campionato, ...

Il Pordenone col Monza per rompere il ghiaccio e cominciare a vincere

I neroverdi a Lignano si giocano il passaggio al quarto turno. Tesser: «Test per capire quanto è competitiva la mia rosa» ...

Domani alle 18:00 la squadra neroverde ospita il Monza allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Mister Attilio Tesser ha presentato così la gara in conferenza stampa: “Il campionato è il campionato, ...I neroverdi a Lignano si giocano il passaggio al quarto turno. Tesser: «Test per capire quanto è competitiva la mia rosa» ...