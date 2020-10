Minecraft ha un server che insegna ai giovani come votare in vista delle elezioni USA (Di martedì 27 ottobre 2020) In Minecraft ora si trova un edificio bianco con pesanti colonne, adornato con bandiere americane. La sua cupola è a blocchi, come tutto in Minecraft, ma richiama ancora il Campidoglio di Washington. Soprannominata la casa elettorale, il suo scopo è proprio questo: un posto in cui i giocatori possano valutare la politica come parte di un'iniziativa elettorale chiamata Build the Vote.Build the Vote è un server di Minecraft creato appositamente per i giovani americani che insegna come votare in vista delle lezioni USA. È una collaborazione tra la società creativa Sid Lee e l'organizzazione non profit apartitica Rock the Vote. Minecraft ... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 ottobre 2020) Inora si trova un edificio bianco con pesanti colonne, adornato con bandiere americane. La sua cupola è a blocchi,tutto in, ma richiama ancora il Campidoglio di Washington. Soprannominata la casa elettorale, il suo scopo è proprio questo: un posto in cui i giocatori possano valutare la politicaparte di un'iniziativa elettorale chiamata Build the Vote.Build the Vote è undicreato appositamente per iamericani cheinlezioni USA. È una collaborazione tra la società creativa Sid Lee e l'organizzazione non profit apartitica Rock the Vote....

In Minecraft ora si trova un edificio bianco con pesanti colonne, adornato con bandiere americane. La sua cupola è a blocchi, come tutto in Minecraft, ma richiama ancora il Campidoglio di Washington.

In un server Minecraft i giovani possono imparare come votare in vista delle elezioni USA

Minecraft continua a essere uno strumento educativo per milioni di giovani, che ora potranno imparare come votare in un server apposito.

In Minecraft ora si trova un edificio bianco con pesanti colonne, adornato con bandiere americane. La sua cupola è a blocchi, come tutto in Minecraft, ma richiama ancora il Campidoglio di Washington.Minecraft continua a essere uno strumento educativo per milioni di giovani, che ora potranno imparare come votare in un server apposito.