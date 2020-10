Milano | uccise uomo in Moldavia | arrestato dalla polizia

Leggi su iltempo

(Di martedì 27 ottobre 2020), 27 ott. (Adnkronos) - Lahaundi 56 anni, cittadino moldavo, in esecuzione di un arresto provvisorio per l'estradizione emessoCorte di Chisinau, in, ritenuto responsabile di un omicidio preterintenzionale ai danni di un avventore di un esercizio commerciale, avvenuto nel 2013 in. Il 56enne, nel corso di una violenta lite, aveva ucciso a calci e pugni un altro. Condannato alla pena di 12 anni, a fine 2017, prima che la sentenza di condanna fosse divenuta definitiva, era fuggito dal Paese. Il Servizio per la Cooperazione internazionale di, Sirene, nei giorni scorsi aveva informato la squadra mobile diche ...