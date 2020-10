Milano | Sala | ' sbagliato decidere ora su ricandidatura | incerto voto in primavera'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 ottobre 2020), 27 ott. (Adnkronos) - "Non voglioora" su una eventualea sindaco di"e penso sia. In questa fase in cui bisogna lavorare molto uniti con le istituzioni voglio essere il sindaco di tutti. Nel momento in cui scendo in campo non lo sono automaticamente più". Lo ha detto il sindaco di, Giuseppe, in collegamento con Dataroom di Milena Gabanelli. "Se anche lo decidessi oggi e non lo comunicassi, come faccio a non cadere nella tentazione nel momento in cui devo prendere una decisione difficile e di riflettere in termini di consenso elettorale?", si è chiesto. "E terzo: ma siamo sicuri che si voterà a maggio? Le ultime elezioni regionali sono slittate di sei mesi. Noi fino ...