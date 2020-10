Milano. Riparte la XXII edizione del Premio alla Virtù Civica Panettone d’oro 2021 (Di martedì 27 ottobre 2020) La pandemia non ferma la solidarietà. Dalle spese a domicilio consegnate ai più bisognosi, agli anziani o alle persone in stato di quarantena, fino ad iniziative utili a limitare le consegne e tutelare anche i fornitori a domicilio: sono numerose e variegate le azioni che hanno consentito di supplire ad una prossimità sociale fortemente limitata dal Covid-19, mettendo in evidenza come l’emergenza non sia stata un ostacolo allo sviluppo di iniziative di solidarietà e condivisione, ma, al contrario, uno stimolo in grado di alimentarle. Riparte da qui la XXII edizione del Premio alla Virtù Civica “Panettone d’oro” 2021, riconoscimento nato con l’obiettivo di valorizzare l’impegno ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 27 ottobre 2020) La pandemia non ferma la solidarietà. Dalle spese a domicilio consegnate ai più bisognosi, agli anziani o alle persone in stato di quarantena, fino ad iniziative utili a limitare le consegne e tutelare anche i fornitori a domicilio: sono numerose e variegate le azioni che hanno consentito di supplire ad una prossimità sociale fortemente limitata dal Covid-19, mettendo in evidenza come l’emergenza non sia stata un ostacolo allo sviluppo di iniziative di solidarietà e condivisione, ma, al contrario, uno stimolo in grado di alimentarle.da qui ladelVirtùd’oro”, riconoscimento nato con l’obiettivo di valorizzare l’impegno ...

