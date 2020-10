Milano, notte di protesta e violenze: 28 denunciati, 13 sono minorenni (Di martedì 27 ottobre 2020) Milano, 27 ottobre 2020 - La Polizia di Stato a Milano ha denunciato per danneggiamento e violenza a pubblico ufficiale le 28 persone che, nella notte scorsa, erano state accompagnate in Questura nel ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 27 ottobre 2020), 27 ottobre 2020 - La Polizia di Stato aha denunciato per danneggiamento e violenza a pubblico ufficiale le 28 persone che, nellascorsa, erano state accompagnate in Questura nel ...

fanpage : Notte di scontri a Milano: molotov, catene e spranghe al corteo contro il Dpcm, ferito un poliziotto - RaiNews : #Dpcm Le manifestazioni contro i provvedimenti per il contenimento del #coronavirus sfociano nella violenza. 28 per… - pisto_gol : Il numero impressionante dei contagi, l’incremento delle terapie intensive, le strade di Milano semi-vuote, la sens… - ant_boemio : RT @RaiNews: #Dpcm Le manifestazioni contro i provvedimenti per il contenimento del #coronavirus sfociano nella violenza. 28 persone portat… - Caterinasmn88 : RT @anikeatable: Quello accaduto a Milano, Torino la scorsa notte è uguale a quello che è successo pochi giorni fa in Campania: atti di van… -