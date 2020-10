Milano, festa dissennata al Just Cavalli: clienti senza mascherine e balli di gruppo. Il video con nani e camerieri mascherati (Di martedì 27 ottobre 2020) balli di gruppo, zero distanziamento, pochissime mascherine. Sui social stanno circolando, provocando dibattito e indignazione, alcuni video girati all’interno del noto locale di Milano, Just Cavalli, in cui in barba alle misure anti-Covid è stata organizzata una festa con tanto di camerieri mascherati e nani. Lo slogan della festa era “no alla chiusura”. Il tutto mentre nel capoluogo lombardo l’aumento dei contagi è fuori controllo e gli ospedali stanno soffrendo per l’incremento di pazienti Covid. video Instagram/Le nipotine di Gnegna L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020)di, zero distanziamento, pochissime. Sui social stanno circolando, provocando dibattito e indignazione, alcunigirati all’interno del noto locale di, in cui in barba alle misure anti-Covid è stata organizzata unacon tanto di. Lo slogan dellaera “no alla chiusura”. Il tutto mentre nel capoluogo lombardo l’aumento dei contagi è fuori controllo e gli ospedali stanno soffrendo per l’incremento di pazienti Covid.Instagram/Le nipotine di Gnegna L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

stanzaselvaggia : Un’ordinaria giornata di festa al Just Cavalli a Milano nel pieno rispetto delle regole. Il resto qui.… - aliceca70 : RT @stanzaselvaggia: Un’ordinaria giornata di festa al Just Cavalli a Milano nel pieno rispetto delle regole. Il resto qui. - SAGGEIDEE : Questi sarebbero quelli delle cui chiusure e fallimenti ci stiamo preoccupando???? #lockdown Milano, folle festa a… - ogerius : RT @Maedhros67: 14/#27ottobre Festa dei Santi Martiri di Milano, Nazario, Gervaso, Protaso e Celso. - good2330 : Non siate così moderati con sti cretini della festa a Milano ma usate x una volta parole forti contro questi dementi #mattino5 -

Ultime Notizie dalla rete : Milano festa Milano, folle festa al Just Cavalli: clienti senza mascherine e balli di massa contro il Dpcm anti Covid MilanoToday.it L'anno in cui i festival scomparivano nel nulla

Domenica, dopo la pubblicazione del nuovo DPCM, la rassegna JazzMi, iniziata il giovedì, era costretta da un giorno con l'altro a chiudere. La fotografia dell'incertezza assoluta che il 2020 ha portat ...

Online la nona edizione di Bookcity, la festa del libro milanese

La rassegna di Bookcity non demorde e torna online. La nona edizione è in programma dall’11 al 15 novembre. Milano – Sarà la scrittrice inglese Zadie Smith la protagonista dell’inaugurazione della non ...

