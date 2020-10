Milan, Lovato è il nuovo obiettivo di Maldini per la difesa (Di martedì 27 ottobre 2020) Il difensore classe 2000 dell’Hellas Verona è una delle rivelazioni di quest’anno. Maldini sulle sue tracce per portarlo a Milano già a gennaio Milan ancora proiettato al mercato e soprattutto ai giovani. Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport Maldini e Massara sono sulle tracce di Matteo Lovato dell’Hellas Verona. Il difensore classe 2000 infatti ha attirato su di sè le attenzioni di diverse big dopo l’ottimo avvio di campionato. Anche contro la Juventus nel match di domenica Lovato ha dimostrato personalità e qualità. Nominato migliore in campo contro i bianconeri, è stato definito come il “nuovo Kumbulla ” del Verona. Lovato, dopo una gavetta ... Leggi su zon (Di martedì 27 ottobre 2020) Il difensore classe 2000 dell’Hellas Verona è una delle rivelazioni di quest’anno.sulle sue tracce per portarlo ao già a gennaioancora proiettato al mercato e soprattutto ai giovani. Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sporte Massara sono sulle tracce di Matteodell’Hellas Verona. Il difensore classe 2000 infatti ha attirato su di sè le attenzioni di diverse big dopo l’ottimo avvio di campionato. Anche contro la Juventus nel match di domenicaha dimostrato personalità e qualità. Nominato migliore in campo contro i bianconeri, è stato definito come il “Kumbulla ” del Verona., dopo una gavetta ...

