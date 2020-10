“Mi uccido”, giovane vittima di bullismo salvato da amica su Instagram (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ stato salvato dal suicidio da un’amichetta conosciuta su Instagram. E’ la storia di un 15enne ragazzino napoletano vittima di bullismo. Il giovane ha raccontato alla coetanea, che vive a Taranto, il suo dramma manifestando l’intenzione di togliersi la vita. La ragazza ha prontamente contattato la Sala Operativa della Questura e, grazie agli accertamenti sulle banche dati in uso alle Forze di Polizia, gli agenti sono riusciti a raggiungere telefonicamente il papà del 15enne informandolo dei propositi del figlio. Il ragazzino ha così trovato il coraggio di raccontare ai genitori l’incubo che stava vivendo negli ultimi mesi. Ha spiegato di essere finito nel mirino di alcuni compagni di scuola che, attraverso ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ statodal suicidio da un’amichetta conosciuta su. E’ la storia di un 15enne ragazzino napoletanodi. Ilha raccontato alla coetanea, che vive a Taranto, il suo dramma manifestando l’intenzione di togliersi la vita. La ragazza ha prontamente contattato la Sala Operativa della Questura e, grazie agli accertamenti sulle banche dati in uso alle Forze di Polizia, gli agenti sono riusciti a raggiungere telefonicamente il papà del 15enne informandolo dei propositi del figlio. Il ragazzino ha così trovato il coraggio di raccontare ai genitori l’incubo che stava vivendo negli ultimi mesi. Ha spiegato di essere finito nel mirino di alcuni compagni di scuola che, attraverso ...

