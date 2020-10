Meteo Italia nel lungo termine: dall’Anticiclone al ciclone di novembre (Di martedì 27 ottobre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Il trend Meteo climatico di novembre, della prima settimana di novembre, potrebbe riservarci grosse sorprese. Partiremo dall’Alta Pressione, ma come già anticipato nell’articolo di lunedì le carte in tavola potrebbero essere stravolte. La persistenza anticiclonica, che fino a pochi giorni fa rappresentava lo spauracchio mensile, per il momento sembra poter venir meno. Molto dipenderà dall’attività depressionaria atlantica, ovvero qualora il flusso zonale dovesse risultare meno teso – come sembra- avrebbe modo di estendersi verso sud innescando affondi ciclonici nel Mediterraneo centro occidentale. Scenario che viene preso in considerazione un po’ da tutti i centri di calcolo internazionali, seppur con dinamiche ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 27 ottobre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Il trendclimatico di, della prima settimana di, potrebbe riservarci grosse sorprese. Partiremo dall’Alta Pressione, ma come già anticipato nell’articolo di lunedì le carte in tavola potrebbero essere stravolte. La persistenza anticiclonica, che fino a pochi giorni fa rappresentava lo spauracchio mensile, per il momento sembra poter venir meno. Molto dipenderà dall’attività depressionaria atlantica, ovvero qualora il flusso zonale dovesse risultare meno teso – come sembra- avrebbe modo di estendersi verso sud innescando affondi ciclonici nel Mediterraneo centro occidentale. Scenario che viene preso in considerazione un po’ da tutti i centri di calcolo internazionali, seppur con dinamiche ...

