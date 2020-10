Mestre, a cena con il sindaco alle 5 del mattino: sfida al dpcm (VIDEO) (Di martedì 27 ottobre 2020) Bizzarra iniziativa nel comune alle porte di Venezia, dove è stata organizzata una cena, per modo di dire, alle cinque del mattino, per scavalcare le misure contenute nell’ultimo dpcm. cena Mestre (Facebook)Una idea originale, forse anche più che originale. Come organizzare una cena, fuori, al ristorante, quando i ristoranti, per imposizione di un decreto emanato dal Governo, chiudono alle ore 18? Impossibile organizzarla, verrebbe da dire. E invece no. A Mestre, hanno avuto una brillante idea, a coordinarla il sindaco della città, Luigi Brugnaro. La cena si farà e mandiamo anche un messaggio chiaro e tondo al Governo. E cosi la ... Leggi su chenews (Di martedì 27 ottobre 2020) Bizzarra iniziativa nel comuneporte di Venezia, dove è stata organizzata una, per modo di dire,cinque del, per scavalcare le misure contenute nell’ultimo(Facebook)Una idea originale, forse anche più che originale. Come organizzare una, fuori, al ristorante, quando i ristoranti, per imposizione di un decreto emanato dal Governo, chiudonoore 18? Impossibile organizzarla, verrebbe da dire. E invece no. A, hanno avuto una brillante idea, a coordinarla ildella città, Luigi Brugnaro. Lasi farà e mandiamo anche un messaggio chiaro e tondo al Governo. E cosi la ...

Ultime Notizie dalla rete : Mestre cena Mestre, "cena di gala" servita alle 5 del mattino per sfidare il governo: c'è anche il sindaco Brugnaro TGCOM All'"Osteria Plip" sessanta persone si sono ritrovate all'alba

Protesta anti Covid, a Mestre cena servita alle 5 del mattino

