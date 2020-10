Mercato moto: da giugno crescita costante per nuovo e usato (Di martedì 27 ottobre 2020) Le moto nuove registrano ottimi volumi di vendita, ma non bisogna dimenticare il settore dell'usato: anche quello infatti ha visto aumentare le immatricolazioni e i passaggi di proprietà dopo il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 ottobre 2020) Lenuove registrano ottimi volumi di vendita, ma non bisogna dimenticare il settore dell': anche quello infatti ha visto aumentare le immatricolazioni e i passaggi di proprietà dopo il ...

Le moto nuove registrano ottimi volumi di vendita, ma non bisogna dimenticare il settore dell'usato: anche quello infatti ha visto aumentare le immatricolazioni e i passaggi di proprietà dopo il ...

Mercato moto: crescita costante per nuovo e usato da fine lockdown in poi

Il mercato delle moto ha fatto registrare segnali positivi nel nuovo e nell'usato a partire da giugno 2020: ecco i dati emersi dall'analisi effettuata da Segugio.it ...

Il mercato delle moto ha fatto registrare segnali positivi nel nuovo e nell'usato a partire da giugno 2020: ecco i dati emersi dall'analisi effettuata da Segugio.it