“Me lo ha promesso” GF Vip | Pierpaolo Pretelli vuota il sacco su Elisabetta Gregoraci | “Finalmente è successo”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 27 ottobre 2020) Tra tira e molla, alti e bassi continua la storia trae Pierpalodentro la casa del Grande Fratello Vip. Quella che sembrava una storia mai nata adesso si arricchisce di un nuovo particolare. È successo durante la diretta di ieri, nel bel mezzo di una puntata particolarmente intensa in cui i nervi degli inquilini sono stati messi a dura prova. Nessun nuovo ingresso per via di un sospetto caso Covid e nessuna eliminazione ma i momenti di commozione e di alta tensione non sono mancati. Forse, se tutto va bene, Stefano Bettarini, Selvaggia Roma e Giulia Salemi entreranno in Casa venerdì. Così come venerdì sapremo chi tra, Francesco Oppini, Stefania Orlando e le ...