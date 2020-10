Max Pezzali annuncia un evento in streaming per presentare il nuovo album

Leggi su optimagazine

(Di martedì 27 ottobre 2020) Maxuninper la presentazione del. La sua prossima prova sulla lunga distanza è stata già anticipata da un singolo, che ha destinato alle radio dal 16 ottobre. L’annuncio dell’incontro speciale con i fan è stato dato sulle sue pagine social attraverso queste parole: “Non vedevo l’ora di riabbracciarvi, ma purtroppo i tempi sono quelli che sono. Però possiamo incontrarci il 12 novembre alle 18.30 in uno specialeonline organizzato in collaborazione con Feltrinelli: vi racconterò l’“Qualcosa di”, e se vi va faremo quattro chiacchiere… Non so voi, ma io ne ho proprio bisogno!” Nel ...