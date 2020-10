Mauro Vegni: “Voglio sanzioni per Jumbo ed EF. Giro d’Italia 2021 già disegnato, presentazione a gennaio” (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Giro d’Italia 2020 si è concluso un paio di giorni fa con la vittoria del britannico Tao Geoghegan Hart, capace di battere l’australiano Jai Hindley nella decisiva cronometro di Milano. La Corsa Rosa è giunta al termine dopo aver superato tantissime difficoltà: Covid-19, maltempo, scioperi, ritiri di squadre non hanno fermato la corsa a tappe nel nostro Paese. Momento di bilanci per Mauro Vegni, direttore di corsa, ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Sono orgoglioso di essere arrivato con il Giro a Milano, magari qualcuno pensava che non ce l’avremmo fatta. E ci siamo arrivati con una crono decisiva. Il Giro ha mandato un grande messaggio alla Nazione, è una vittoria per un Paese che ha creduto che, anche attraverso gli eventi sportivi, si ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) Ild’Italia 2020 si è concluso un paio di giorni fa con la vittoria del britannico Tao Geoghegan Hart, capace di battere l’australiano Jai Hindley nella decisiva cronometro di Milano. La Corsa Rosa è giunta al termine dopo aver superato tantissime difficoltà: Covid-19, maltempo, scioperi, ritiri di squadre non hanno fermato la corsa a tappe nel nostro Paese. Momento di bilanci per, direttore di corsa, ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Sono orgoglioso di essere arrivato con ila Milano, magari qualcuno pensava che non ce l’avremmo fatta. E ci siamo arrivati con una crono decisiva. Ilha mandato un grande messaggio alla Nazione, è una vittoria per un Paese che ha creduto che, anche attraverso gli eventi sportivi, si ...

