Maurizio Costanzo Show | il nuovo ciclo parte dalla ‘sfida al Campidoglio’ | ospiti Virginia Raggi e Massimo Giletti

Leggi su tvblog

(Di martedì 27 ottobre 2020) Iltorna nella seconda serata di Canale 5 con nuove puntate a partire da questa sera, martedì 27 ottobre 2020. Per la prima puntata di questa 39esima edizione,ha costruito una scaletta e unrre per chiacchierare di giornalismo e informazione. E per parlarne chiama sul palco (a distanza e in presenza), Enrico Mentana, Giovanna Botteri, Nicola Porro, Myrta Merlino, Veronica Gentili e il direttore di Fanpage Francesco Piccinini. Ma il più atteso, e la vera star, è Piero Angela, in collegamento telefonico. Non web, a quanto par di capire. Si parla di giornalismo e per farlo non si prescindepolitica: il talk dichiama in causa anche il Vice Ministro ...