Matrimonio a Prima Vista Italia, nodi al pettine nella quinta puntata (Di martedì 27 ottobre 2020) La quinta puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia 2020 ritrova la sua consueta collocazione del martedì sera e si prepara ad allietare i telespettatori di Real Time, pronti a collegarsi col canale 31 del DTT dale 21.20 per sapere come stanno affrontando la seconda settimana di nozze le tre coppie protagoniste. Con la fine della luna di miele, le coppie di Matrimonio a Prima Vista Italia sono ormai al termine della Prima settimana di conoscenza e di nozze: sono passati circa cinque/sei giorni dallo scambio delle fedi e ora le tre coppie iniziano a conoscere le case altrui, iniziano a trasferirsi in una casa comune o presunta tale. E i nodi vengono al pettine, ... Leggi su tvblog (Di martedì 27 ottobre 2020) Ladi2020 ritrova la sua consueta collocazione del martedì sera e si prepara ad allietare i telespettatori di Real Time, pronti a collegarsi col canale 31 del DTT dale 21.20 per sapere come stanno affrontando la seconda settimana di nozze le tre coppie protagoniste. Con la fine della luna di miele, le coppie disono ormai al termine dellasettimana di conoscenza e di nozze: sono passati circa cinque/sei giorni dallo scambio delle fedi e ora le tre coppie iniziano a conoscere le case altrui, iniziano a trasferirsi in una casa comune o presunta tale. E ivengono al, ...

