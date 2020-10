Massimo Carlotto: «La cultura deve ritrovare centralità nel Paese» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) «Ancora una volta il mondo della cultura e dello spettacolo sono trattati come un dettaglio o un surplus. Viene colpito quello che è stato l’ambiente più disciplinato e meno pericoloso dal punto di vista del contagio». Tra i protagonisti del noir europeo – dal 25 novembre su Rai Due debutta la serie tv dedicata al suo personaggio più celebre, l’Alligatore -, autore e attore teatrale, Massimo Carlotto non ha dubbi sulle scelte che il governo ha assunto con il nuovo … Continua L'articolo Massimo Carlotto: «La cultura deve ritrovare centralità nel Paese» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 28 ottobre 2020) «Ancora una volta il mondo dellae dello spettacolo sono trattati come un dettaglio o un surplus. Viene colpito quello che è stato l’ambiente più disciplinato e meno pericoloso dal punto di vista del contagio». Tra i protagonisti del noir europeo – dal 25 novembre su Rai Due debutta la serie tv dedicata al suo personaggio più celebre, l’Alligatore -, autore e attore teatrale,non ha dubbi sulle scelte che il governo ha assunto con il nuovo … Continua L'articolo: «Lacentralità nel» proviene da il manifesto.

Dal 25 novembre la serie tratta dai romanzi dello scrittore padovano: otto puntate in onda su Rai 2 e anticipate su Rai Play: «Ritrovo l’atmosfera dei miei libri, Io interpreto un portiere di notte» ...

Dal 25 novembre la serie tratta dai romanzi dello scrittore padovano: otto puntate in onda su Rai 2 e anticipate su Rai Play: «Ritrovo l’atmosfera dei miei libri, Io interpreto un portiere di notte» ...L'Alligatore è una serie TV tratta dai romanzi di Massimo Carlotto. Dalla trama al cast, ecco tutto quello che c'è da sapere.