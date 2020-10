Marsiglia-Manchester City (martedì, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 27 ottobre 2020) La sconfitta in Grecia contro l’Olympiakos complica i piani dei francesi che ora devono cercare di muovere la classifica anche se di fronte c’è l’avversaria più forte del girone. Il gol della sconfitta è arrivato quasi allo scadere, con il subentrato Ahmed Hassan che ha sfruttato un assist dell’ex Mathieu Valbuena. Il Man City ha … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 27 ottobre 2020) La sconfitta in Grecia contro l’Olympiakos complica i piani dei francesi che ora devono cercare di muovere la classifica anche se di fronte c’è l’avversaria più forte del girone. Il gol della sconfitta è arrivato quasi allo scadere, con il subentrato Ahmed Hassan che ha sfruttato un assist dell’ex Mathieu Valbuena. Il Manha … InfoBetting: Scommesse Sportive e

InfobettingOdds : RT @infobetting: Marsiglia-Manchester City (martedì, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici - underoverbets : RT @infobetting: Marsiglia-Manchester City (martedì, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici - by_the_pool : RT @infobetting: Marsiglia-Manchester City (martedì, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Marsiglia-Manchester City (martedì, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Marsiglia-Manchester City (martedì, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici -