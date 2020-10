Mario Balotelli, prime reazioni social: “Predicano bene razionano male” (Di martedì 27 ottobre 2020) Inevitabile la reazione di Mario Balotelli in seguito alla situazione che ha coinvolto il fratello Enock all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata di ieri Alfonso Signorini ha ripreso Guenda Goria insinuando un suo comportamento strategico per aver provocato Enock in merito alle dichiarazioni sessiste e di cattivo gusto che il fratello ha reso durante la sua ospitata nella casa e rivolte a Dayane Mello. La situazione è sfuggita di mano a Enock che non ha accettato le affermazioni molto pacate della giovane Goria, il fratello di Balotelli ha infatti avuto una reazione esagerata ripresa anche da Signorini che ha invitato il ragazzo a provare a controllarsi. A commentare il tutto anche Antonella Elia che non ha potuto fare a meno di dire la sua convinta che l’atteggiamento dei due ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 27 ottobre 2020) Inevitabile la reazione diin seguito alla situazione che ha coinvolto il fratello Enock all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata di ieri Alfonso Signorini ha ripreso Guenda Goria insinuando un suo comportamento strategico per aver provocato Enock in merito alle dichiarazioni sessiste e di cattivo gusto che il fratello ha reso durante la sua ospitata nella casa e rivolte a Dayane Mello. La situazione è sfuggita di mano a Enock che non ha accettato le affermazioni molto pacate della giovane Goria, il fratello diha infatti avuto una reazione esagerata ripresa anche da Signorini che ha invitato il ragazzo a provare a controllarsi. A commentare il tutto anche Antonella Elia che non ha potuto fare a meno di dire la sua convinta che l’atteggiamento dei due ...

