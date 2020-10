Marcianise, la città si ribella alla zona rossa: ieri in centinaia in strada fino a casa del sindaco (Di martedì 27 ottobre 2020) Anche Marcianise protesta contro i provvedimenti governativi e regionali. In quella che è diventata da due giorni zona rossa insieme al comune di Orta di Atella, un folto gruppo di manifestanti ha invaso ieri le strade del centro al grido di “Libertà! Libertà! Libertà!”. Marcianise si ribella contro la zona rossa, in centinaia in strada … L'articolo Marcianise, la città si ribella alla zona rossa: ieri in centinaia in strada fino a casa del sindaco Teleclubitalia notizie da Napoli ... Leggi su teleclubitalia (Di martedì 27 ottobre 2020) Ancheprotesta contro i provvedimenti governativi e regionali. In quella che è diventata da due giorniinsieme al comune di Orta di Atella, un folto gruppo di manifestanti ha invasole strade del centro al grido di “Libertà! Libertà! Libertà!”.sicontro la, inin… L'articolo, la città siinindelTeleclubitalia notizie da Napoli ...

