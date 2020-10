Maradona a France Football: «Ferlaino fece l’idiota quando gli dissi che sarei andato a Marsiglia» (Di martedì 27 ottobre 2020) France Football dedica un numero speciale ai sessant’anni di Diego Armando Maradona. Il settimanale Francese domani in edicola è interamente incentrato su Diego. Con una intervista. E altri servizi molto interessanti. Nell’intervista, Maradona dice: «Il mio regalo per i sessant’anni? Sogno di segnare di nuovo di mano all’Inghilterra. Stavolta, però, con la mano destra». Immancabile la domanda sul Marsiglia e lui ricostruisce la vicenda (peraltro ormai stranota): «Ricordo tutto molto bene. I dirigenti del Marsiglia mi contattarono e mi offrirono il doppio dello stipendio. Ero a Napoli e il presidente mi disse che se avessimo vinto la Coppa Uefa mi avrebbe lasciato partire. Tapie e Hidalgo (allora direttore sportivo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 ottobre 2020)dedica un numero speciale ai sessant’anni di Diego Armando. Il settimanalese domani in edicola è interamente incentrato su Diego. Con una intervista. E altri servizi molto interessanti. Nell’intervista,dice: «Il mio regalo per i sessant’anni? Sogno di segnare di nuovo di mano all’Inghilterra. Stavolta, però, con la mano destra». Immancabile la domanda sule lui ricostruisce la vicenda (peraltro ormai stranota): «Ricordo tutto molto bene. I dirigenti delmi contattarono e mi offrirono il doppio dello stipendio. Ero a Napoli e il presidente mi disse che se avessimo vinto la Coppa Uefa mi avrebbe lasciato partire. Tapie e Hidalgo (allora direttore sportivo ...

