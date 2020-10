Mara Venier | l’aneddoto sull’ex | “Ho iniziato a picchiarlo”

(Di martedì 27 ottobre 2020), la regina della domenica, fresca di 70 anni appena compiuti, torna alla ribalta intervistata da Monica Maggioni con una forte dichiarazione legata al passato. Felicissima ora con Nicola Carraro, laripercorre alcuni momenti vissuti nel passato quando ancora era legata all’allora marito, Jerry Calà.su Jerry Calà: “Hoa picchiarlo“ Sui tradimenti di Jerry Calà,è intervenuta in più occasioni e col senno di poi la regina della domenica non si è risparmiata aneddoti e racconti fatti col sorriso sebbene in quei momenti a prevalere, tra tutti i sentimenti, ci fosse la rabbia. “Sono entrata in una edicola, ho preso tutte le riviste ...

chetempochefa : Domenica a #CTCF da @fabfazio alle 20.00 su @RaiTre ci saranno: ?? @AzzolinaLucia ?? @vinspadafora ??… - pomeriggio5 : Buon compleanno a Mara Venier dalla nostra @carmelitadurso e da tutti noi! ???? Ci vediamo domani come sempre con… - zazoomblog : “L’ho menato forte”. Hai capito Mara Venier… Confessione privatissima: cosa è successo con il vip - #“L’ho #menato… - zazoomblog : “L’ho menato forte”. Hai capito Mara Venier… Confessione privatissima: cosa è successo con il vip - #“L’ho #menato… - Pollydolce : Mara Venier: vita privata, età, carriera, Instagram, marito, figli e curiosità sulla conduttrice -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

Hai capito, Mara Venier? La conduttrice di Domenica In era ospite di Sette Storie, il programma condotto da Monica Maggioni in seconda serata su Rai 1, dove è tornata a parlare della sua vita privata ...Ospite di Domenica In, nel salotto di Mara Venier, Francesco Gabbani canta 'L'emozione non ha voce' di Adriano Celentano e Mara Venier non riesce a trattenere un po' di commozione. «Ti sei emozionata?