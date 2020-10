Mara Carfagna mamma, è nata Vittoria: frutto dell’amore con Alessandro Ruben (Di martedì 27 ottobre 2020) Mara Carfagna è diventata mamma: a darne notizia Dagospia che ha annunciato la nascita della piccola Vittoria, avvenuta ieri, lunedì 26 ottobre 2020, al policlinico Gemelli di Roma. La vice presidente della Camera ha dato alla luce la sua primogenita, frutto dell’amore con il compagno Alessandro Ruben, già padre di una ragazza di 16 anni di nome Aurora. Leggi anche >> Luca Tommassini aggredito e rapinato sotto casa a Trastevere: «Li ho supplicati, non uccidetemi» Mara Carfagna è diventata mamma: è nata la piccola Vittoria Stando a quanto riferito da Tgcom24, il fiocco rosa in casa Carfagna è arrivato con ... Leggi su urbanpost (Di martedì 27 ottobre 2020)è diventata: a darne notizia Dagospia che ha annunciato la nascita della piccola, avvenuta ieri, lunedì 26 ottobre 2020, al policlinico Gemelli di Roma. La vice presidente della Camera ha dato alla luce la sua primogenita,dell’amore con il compagno, già padre di una ragazza di 16 anni di nome Aurora. Leggi anche >> Luca Tommassini aggredito e rapinato sotto casa a Trastevere: «Li ho supplicati, non uccidetemi»è diventata: èla piccolaStando a quanto riferito da Tgcom24, il fiocco rosa in casaè arrivato con ...

nicecchi : @GiorgiaMeloni @mara_carfagna se lo godrà di sicuro !! - eli_grandi : RT @Agenzia_Ansa: Fiocco rosa per Mara #Carfagna, è nata Vittoria Ruben #ANSA - SecolodItalia1 : Mara Carfagna è diventata mamma: fiocco rosa in casa FI, è nata la piccola Vittoria Ruben - Massimo10489625 : @GiorgiaMeloni @mara_carfagna ???? PECCATO PERÒ PER LE MOLTE MAMME ITALIANE MENO FORTUNATE DI VOI ABBANDONATE E MESSE… - AnnalisaVolpin2 : @mara_carfagna Auguri, Mamma Mara! Benvenuta Vittoria ?? -

