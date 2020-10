Mara Carfagna mamma | è nata la sua prima figlia Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 27 ottobre 2020)è diventata, la vice presidente della Camera ha dato alla luce la sua). Fiocco rosa per lache a 44 anni ha realizzato il suo sogno. A dare la notizia del lieto evento è Dagospia mentree papà non hanno ancora annunciato nulla. La piccola sarebbeieri 26 ottobre all’ospedale Gemelli di Roma con parto cesareo. Niente di ufficiale ma sembra che sul nome non ci siano dubbi,e Alessandro Ruben hanno scelto per la loro bimba il nome Vittoria. Non poteva esserci scelta migliore in questo periodo così difficile per tutti, anche per unache mette al mondo il suo primo figlio. Per ...