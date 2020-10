"Mantenere sotto soglia la circolazione virale ed immunizzarsi piano piano"

Leggi su agi

(Di martedì 27 ottobre 2020) AGI - "Ad oggi un vaccino per il Covid innanzitutto non c'è; secondo, non abbiamo certezza che quelli che sono in via di sviluppo siano efficaci; terzo, non sappiamo neanche se l'efficacia possa essere raggiunta con una dose o se ce ne vorranno di più, perché alcuni coronavirus sono dei pessimi immunogeni". È quanto dichiara, in un'intervista al Corriere della Sera, la virologa italiana Ilaria Capua, che lavora all'Università della Florida. "Oltretutto - spiega ancora Capua - vi sono colli di bottiglia legati al fatto che le aziende che producono i vaccini hanno una pipeline, ovvero passaggi obbligati di produzione". E fa un esempio: "Un pasticcere che sforna 100 torte al giorno può arrivare a farne 500, ma non 5 milioni", perciò "se il mondo può produrre per unità di tempo ...