frankiehinrgmc : Se una classe intera viene messa in quarantena o si è in regime di turnazione, allora gli studenti ricevono la DAD.… - calcaralaura : @Adnkronos Il bello è che ha anche ammesso di essere uscita con la mamma a fare la passeggiata mentre era ancora po… - leggoit : Mamma positiva al covid organizza festa di compleanno: morta una nonna - esavrita : è il mio compleanno e mia mamma è positiva al tampone - alessandrocomp3 : @Gazzetta_it Ma che palle questa , se sei ancora positiva che cazzo esci di casa ad accompagna la mamma ? svegliati… -

Ultime Notizie dalla rete : Mamma positiva

Il Messaggero

Roma, mamma positiva al covid organizza una festa di compleanno per il figlio: la nonna di un amichetto si contagia e muore. Per l’incredibile festa di compleanno organizzata da una mamma positiva di ...Cagliari, 27 ottobre 2020 – Paura per una madre cagliaritana quando in casa non ha più visto suo figlio di tre anni. Il bimbo sarebbe così uscito passando inosservato e avrebbe camminato sul marciapie ...