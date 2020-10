Maltempo, temporali e venti forti: allerta arancione in Lombardia e gialla in 13 regioni (Di martedì 27 ottobre 2020) Allarme Maltempo in Italia. A causa della perturbazione atlantica che ha già attraversato il Nord con abbondanti piogge e che si appresta a spostarsi al Centro-Sud, la Protezione civile ha emesso un'allerta arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico per la Lombardia e una allerta gialla per rischio idrogeologico per tredici regioni. Dopo la giornata di ieri, 26 ottobre, dove il Maltempo ha interessato soprattutto il Centro-Nord, la perturbazione si sposta da oggi sempre più verso Sud interessando anche le regioni meridionali dove si potrà assistere a intensi fenomeni temporaleschi (IL METEO). Leggi su tg24.sky (Di martedì 27 ottobre 2020) Allarmein Italia. A causa della perturbazione atlantica che ha già attraversato il Nord con abbondanti piogge e che si appresta a spostarsi al Centro-Sud, la Protezione civile ha emesso un'di moderata criticità per rischio idrogeologico per lae unaper rischio idrogeologico per tredici. Dopo la giornata di ieri, 26 ottobre, dove ilha interessato soprattutto il Centro-Nord, la perturbazione si sposta da oggi sempre più verso Sud interessando anche lemeridionali dove si potrà assistere a intensi fenomeni temporaleschi (IL METEO).

