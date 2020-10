Maltempo: Regione Lombardia, scongiurata esondazione Seveso con canale scolmatore (Di martedì 27 ottobre 2020) Milano, 27 ott. (Adnkronos) - Per evitare l'esondazione del fiume Seveso dopo le forti piogge di ieri "ancora una volta è stata decisiva l'azione del canale scolmatore di Nord-Ovest, adeguato nel 2017 da Aipo grazie a ingenti fondi regionali, per impedire l'esondazione del Seveso e l'allagamento delle strade in zona Niguarda". Lo comunica l'assessore alla Protezione della Regione Lombardia, Pietro Foroni. "Per tutto il tempo dell'evento il canale è stato utilizzato in maniera razionale, arrestando il livello idrometrico del Seveso a meno di un metro dal rischio concreto di esondazione", spiega. Fortunatamente il grande progetto per dire addio alle esondazioni che flagellano Milano e la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Milano, 27 ott. (Adnkronos) - Per evitare l'del fiumedopo le forti piogge di ieri "ancora una volta è stata decisiva l'azione deldi Nord-Ovest, adeguato nel 2017 da Aipo grazie a ingenti fondi regionali, per impedire l'dele l'allagamento delle strade in zona Niguarda". Lo comunica l'assessore alla Protezione della, Pietro Foroni. "Per tutto il tempo dell'evento ilè stato utilizzato in maniera razionale, arrestando il livello idrometrico dela meno di un metro dal rischio concreto di", spiega. Fortunatamente il grande progetto per dire addio alle esondazioni che flagellano Milano e la ...

muoversincampan : Maltempo : allerta meteo fino alla mezzanotte - LuceverdeRadio : ? #Maltempo #AllertaMeteo #allagamenti #Sicilia ?SS113 Settentrionale Sicula ? CHIUSO sottopasso tra SS113 Incro… - Alessan91318477 : RT @toscananotizie: #AllertaMeteoTos #ProtCivTos #Maltempo, #codicegiallo per #temporali e risc… - Regione_Sicilia : RT @DPCgov: ???? #allertaARANCIONE, martedì #27ottobre, su gran parte della Lombardia. ???? #allertaGIALLA in tredici regioni. ??? Avviso di con… - ProtCivileRT : RT @toscananotizie: #AllertaMeteoTos #ProtCivTos #Maltempo, #codicegiallo per #temporali e risc… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Regione Maltempo: Regione Lombardia, scongiurata esondazione Seveso con canale scolmatore LiberoQuotidiano.it Maltempo: Regione Lombardia, scongiurata esondazione Seveso con canale scolmatore

Lo comunica l'assessore alla Protezione della Regione Lombardia, Pietro Foroni. "Per tutto il tempo dell'evento il canale è stato utilizzato in maniera razionale, arrestando il livello idrometrico del ...

Meteo, maltempo in tutta Italia, su 13 regioni scatta l'allerta per piogge e venti

Secondo il Meteo.it nelle prossime ore continueranno le piogge e i forti venti al Nord, anche se la perturbazione, ormai da 48 ore nel nostro paese, sta per spostarsi verso i balcani. Alla Sicilia, ...

Lo comunica l'assessore alla Protezione della Regione Lombardia, Pietro Foroni. "Per tutto il tempo dell'evento il canale è stato utilizzato in maniera razionale, arrestando il livello idrometrico del ...Secondo il Meteo.it nelle prossime ore continueranno le piogge e i forti venti al Nord, anche se la perturbazione, ormai da 48 ore nel nostro paese, sta per spostarsi verso i balcani. Alla Sicilia, ...