Maltempo: frana nel Bresciano, sgomberata famiglia (Di martedì 27 ottobre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 27 ottobre 2020) L'articolo MeteoWeb.

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Maltempo Lombardia, frana in provincia di Brescia: sgomberata famiglia - SkyTG24 : Maltempo Lombardia, frana in provincia di Brescia: sgomberata famiglia - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Maltempo Piemonte, frana vicino santuario in provincia di Alessandria - anna_annie12 : Maltempo Piemonte, frana vicino santuario in provincia di Alessandria | Sky TG24 - primocanale : Maltempo, frana a Genova sulle alture di Voltri: due frazioni isolate -