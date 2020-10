Mafia, sequestri di persona, estorsioni, truffe: a vario titolo 48 misure cautelari in Puglia Operazione dei carabinieri nella notte (Di martedì 27 ottobre 2020) Operazione antiMafia dei carabinieri nella notte. Eseguite 48 misure cautelari. Le accuse nei confronti dei destinatari delle ordinanze, a vario titolo, sono associazione di tipo mafioso, riciclaggio, estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, sequestro di persona a scopo di estorsione, detenzione illegale di armi ed esplosivi, truffe per il conseguimento di erogazioni pubbliche anche dell’Unione Europea. L'articolo Mafia, sequestri di persona, estorsioni, truffe: a vario titolo 48 misure cautelari in Puglia ... Leggi su noinotizie (Di martedì 27 ottobre 2020)antidei. Eseguite 48. Le accuse nei confronti dei destinatari delle ordinanze, a, sono associazione di tipo mafioso, riciclaggio, estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, sequestro dia scopo di estorsione, detenzione illegale di armi ed esplosivi,per il conseguimento di erogazioni pubbliche anche dell’Unione Europea. L'articolodi: a48in...

I Carabinieri del R.O.S. e del Comando per la Tutela Agroalimentare su richiesta della Procura Distrettuale di Bari e con il supporto in fase esecutiva dei comandi provinciali carabinieri territorialm ...

Coinvolge anche l'Abruzzo, l'operazione antimafia dei carabinieri del Ros e del comando per la tutela Agroalimentare, che col supporto in fase esecutiva dei comandi provinciali, ...

I Carabinieri del R.O.S. e del Comando per la Tutela Agroalimentare su richiesta della Procura Distrettuale di Bari e con il supporto in fase esecutiva dei comandi provinciali carabinieri territorialm ...Coinvolge anche l'Abruzzo, l'operazione antimafia dei carabinieri del Ros e del comando per la tutela Agroalimentare, che col supporto in fase esecutiva dei comandi provinciali, ...