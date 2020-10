M5S. Votazione amara per Saiello, fregato al fotofinish da Piscitelli (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gennaro Saiello, consigliere regionale del M5S della Campania, è stato fregato al fotofinish nella Votazione per il segretario d’Aula. Con 7 voti raccolti, resta a casa: entra invece Alfonso Piscitelli (Fdi) con 11 voti. Chi ha tradito Saiello? Gli accordi sanciti prevedevano l’appoggio della maggioranza deluchiana. Ma sono mancati 4 voti. Tra le lacrime, Saiello ha aperto la caccia ai traditori. Gli indizi portano anche nel M5S. Non tutti i grillini (Ciampi e Muscara’) volevano Saiello nell’ufficio di presidenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gennaro, consigliere regionale del M5S della Campania, è statoalnellaper il segretario d’Aula. Con 7 voti raccolti, resta a casa: entra invece Alfonso(Fdi) con 11 voti. Chi ha tradito? Gli accordi sanciti prevedevano l’appoggio della maggioranza deluchiana. Ma sono mancati 4 voti. Tra le lacrime,ha aperto la caccia ai traditori. Gli indizi portano anche nel M5S. Non tutti i grillini (Ciampi e Muscara’) volevanonell’ufficio di presidenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : M5S Votazione M5S, il gruppo al Parlamento Europeo potrebbe essere a rischio scissione Sky Tg24 Comunali: ballottaggio a Nuoro, avanti sindaco uscente

Dietro di loro con l'11,63%, il candidato del Pd Carlo Prevosto che ha già fatto un endorsement per Soddu, mentre l'esponente M5s Alessandro Murgia si è fermato ... Complessivamente su 156 centri ...

Sondaggi elettorali Quorum: cresce solo FDI, giù Pd, Lega e M5S

Politica - I sondaggi elettorali Quorum hanno rilevato per la trasmissione di Rai3, Mezz'ora in più, le intenzioni di voto ...

