M5S: senatrice Drago conferma addio, 'tradita attenzione a famiglia e sociale' (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma 27 ott. (Adnkronos) - La senatrice Tiziana Drago il Movimento Cinquestelle, scelta che verrà ufficializzata oggi pomeriggio in Aula. “Sin dal primo giorno -afferma in una dichiarazione- ho lavorato per ripagare la fiducia degli oltre 120mila elettori che mi hanno scelta nel collegio di Acireale. E il Movimento Cinquestelle mi ha scelta per la mia essenza, per il mio impegno civile nell'Associazione nazionale famiglie numerose (Anfn), nel Forum delle associazioni familiari e per la mia attenzione rivolta al mondo dell'istruzione e del sociale”. “attenzione - prosegue Drago - che purtroppo è stata tradita rispetto alle tante proposte avanzate. Parlo ad esempio del grande piano legislativo che ho proposto contro l'inverno demografico ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma 27 ott. (Adnkronos) - LaTizianail Movimento Cinquestelle, scelta che verrà ufficializzata oggi pomeriggio in Aula. “Sin dal primo giorno -afferma in una dichiarazione- ho lavorato per ripagare la fiducia degli oltre 120mila elettori che mi hanno scelta nel collegio di Acireale. E il Movimento Cinquestelle mi ha scelta per la mia essenza, per il mio impegno civile nell'Associazione nazionale famiglie numerose (Anfn), nel Forum delle associazioni familiari e per la miarivolta al mondo dell'istruzione e del”. “- prosegue- che purtroppo è statarispetto alle tante proposte avanzate. Parlo ad esempio del grande piano legislativo che ho proposto contro l'inverno demografico ...

Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Covid, la senatrice M5s Susy Matrisciano è positiva: “Ho febbre e dolori forti, sono in isolamento a casa” https://t.c… - Lunababaccetto : Ma avete notato che in questo periodo si ammalano tutti gli inutili del governo e dopo pochi giorni...miracolosamen… - LoveMi66833922 : @andreacarlino4 ???? la sua intervista ha messo all'angolo la senatrice..... giornalismo d'assalto. Tipo rispondere… - ZenatiDavide : Covid, la senatrice M5s Susy Matrisciano è positiva: “Ho febbre e dolori forti, sono in isolamento a casa”: Ad annu… - erregi69 : Covid, la senatrice M5s Susy Matrisciano è positiva: “Ho febbre e dolori forti, sono in isolamento a casa” -