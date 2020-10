Lynk & Co - Pronta la scocca della Zero di serie (Di martedì 27 ottobre 2020) La Zero Concept si è già trasformata in una vettura di serie. La Lynk & Co ha infatti mostrato la scocca nuda del modello definitivo e ha avviato le procedure di test che porteranno alla commercializzazione della vettura nella seconda metà del 2021. I prezzi non sono stati ancora comunicati, ma l'arrivo in Europa è assai probabile alla luce del recente annuncio del debutto del marchio nel Vecchio Continente. Soluzioni tecniche dedicate. Il "body in white" della vettura è stato assemblato per verificare i processi produttivi e dalle immagini emergono già chiare le somiglianze con il prototipo mostrato poche settimane fa al Salone di Pechino. Il marchio della Geely ha infatti voluto mostrare un prototipo ... Leggi su quattroruote (Di martedì 27 ottobre 2020) LaConcept si è già trasformata in una vettura di. La& Co ha infatti mostrato lanuda del modello definitivo e ha avviato le procedure di test che porteranno alla commercializzazionevettura nella seconda metà del 2021. I prezzi non sono stati ancora comunicati, ma l'arrivo in Europa è assai probabile alla luce del recente annuncio del debutto del marchio nel Vecchio Continente. Soluzioni tecniche dedicate. Il "body in white"vettura è stato assemblato per verificare i processi produttivi e dalle immagini emergono già chiare le somiglianze con il prototipo mostrato poche settimane fa al Salone di Pechino. Il marchioGeely ha infatti voluto mostrare un prototipo ...

La Zero Concept si è già trasformata in una vettura di serie. La Lynk & Co ha infatti mostrato la scocca nuda del modello definitivo e ha avviato le procedure di test che porteranno alla ...

Il noleggio dell’auto come Netflix: rivoluzione cinese dal 2021

Il gruppo cinese Geely ha pensato ad un sistema di vendita innovativo per il SUV Lynk 01 in Europa. Lynk & Co pensa ad un abbonamento mensile in stile Netflix.

