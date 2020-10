L’Unione Nazionale Consumatori risponde a Rovazzi (Di martedì 27 ottobre 2020) L’Unione Nazionale Consumatori risponde a Rovazzi e ci invia quanto segue, dopo la pubblicazione della nota stampa dell’ufficio stampa di Fabio Rovazzi. Vittoria dell’Unione Nazionale Consumatori per il videoclip “Senza pensieri” del cantante Fabio Rovazzi.L’Antitrust ha comunicato la chiusura del procedimento con accettazione di impegni, costringendo il cantante (che ha anche scritto, diretto e montato la clip musicale) non solo a modificare le informazioni sulla pubblicità contenuta nel video, ma anche a farsi carico, d’ora in poi, per le future produzioni artistiche, di rendere palese l’inserimento di marchi a fini promozionali, pena, in caso di inottemperanza, la sanzione pecuniaria da ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) L’Unionee ci invia quanto segue, dopo la pubblicazione della nota stampa dell’ufficio stampa di Fabio. Vittoria dell’Unioneper il videoclip “Senza pensieri” del cantante Fabio.L’Antitrust ha comunicato la chiusura del procedimento con accettazione di impegni, costringendo il cantante (che ha anche scritto, diretto e montato la clip musicale) non solo a modificare le informazioni sulla pubblicità contenuta nel video, ma anche a farsi carico, d’ora in poi, per le future produzioni artistiche, di rendere palese l’inserimento di marchi a fini promozionali, pena, in caso di inottemperanza, la sanzione pecuniaria da ...

