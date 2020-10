L’Organizzazione mondiale della Sanità è d'accordo con le nuove regole (Di martedì 27 ottobre 2020) Il nuovo Dpcm è stato approvato dall'Oms, che ha definito queste regole necessarie per il contenimento dei contagi. Oms promuove Dpcm: “Misure necessarie per fermare i contagi” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 27 ottobre 2020) Il nuovo Dpcm; stato approvato dall'Oms, che ha definito questenecessarie per il contenimento dei contagi. Oms promuove Dpcm: “Misure necessarie per fermare i contagi” su Notizie.it.

JacksonWang852 : L’OFFICIEL USA - trash_italiano : A Torino: il #Dpcm non piace, quindi si va alla protesta e con l’occasione si svaligia un negozio di Gucci ?? voi ch… - RealPiccinini : Il Var è nato per sanare le ingiustizie, ma se il protocollo attuale impedisce la correzione di errori evidenti com… - wimganz : RT @ROBYBOX: Visto che hanno chiuso teatri e cinema perché non eliminare l’infinità di talk monotematici inutili per sostituirli con delle… - Black300Joe : RT @sherpa810: Il costo non detto della pioggia dei (nostri) soldi (che ci ritornano) dall'unione. Accordi giugulatori. Da 'Lo strano caso… -

Ultime Notizie dalla rete : L&rsquoOrganizzazione mondiale L'ultimo spettacolo di Franceschini | il manifesto Il Manifesto Muore al primo volo sull’elicottero, tragedia nei cieli di Cervinia

Due amici trascorrono una domenica sulle piste da sci in Val d’Aosta, una delle prime della stagione, ma al rientro il loro elicottero si schianta sul massiccio del monte Rosa. Uno muore, l’altro è vi ...

"Per riveder le stelle, impariamo da Dante"

Aldo Cazzullo ieri a sorpresa all’Ambasciatori dopo l’annullamento dell’incontro in Salaborsa dedicato al suo ultimo libro sul Sommo Poeta ...

Due amici trascorrono una domenica sulle piste da sci in Val d’Aosta, una delle prime della stagione, ma al rientro il loro elicottero si schianta sul massiccio del monte Rosa. Uno muore, l’altro è vi ...Aldo Cazzullo ieri a sorpresa all’Ambasciatori dopo l’annullamento dell’incontro in Salaborsa dedicato al suo ultimo libro sul Sommo Poeta ...