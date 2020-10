L’Organizzazione mondiale del commercio ha autorizzato l’Unione Europea a imporre dazi per 3,4 miliardi di euro agli Stati Uniti per i sussidi concessi ad Boeing (Di martedì 27 ottobre 2020) Lunedì l’organo di risoluzione delle controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ha approvato la richiesta fatta dall’Unione europea di imporre dazi per 4 miliardi di dollari (circa 3,4 miliardi di euro) sui prodotti statunitensi, in risposta agli aiuti governativi a Leggi su ilpost (Di martedì 27 ottobre 2020) Lunedì l’organo di risoluzione delle controversie dell’Organizzazionedel(OMC), ha approvato la richiesta fatta dall’Unionediper 4di dollari (circa 3,4di) sui prodotti statunitensi, in rispostaaiuti governativi a

Agenzia_Ansa : L'allerta dell'Organizzazione mondiale della sanità: 'Le terapie intensive d'Europa e degli Stati Uniti si stanno s… - gemin_steven98 : RT @ilpost: L’Organizzazione mondiale del commercio ha autorizzato l’Unione Europea a imporre dazi per 3,4 miliardi di euro agli Stati Unit… - Tizio_Original : RT @ilpost: L’Organizzazione mondiale del commercio ha autorizzato l’Unione Europea a imporre dazi per 3,4 miliardi di euro agli Stati Unit… - silviastrips : RT @ilpost: L’Organizzazione mondiale del commercio ha autorizzato l’Unione Europea a imporre dazi per 3,4 miliardi di euro agli Stati Unit… - Renzoseccia : RT @ilpost: L’Organizzazione mondiale del commercio ha autorizzato l’Unione Europea a imporre dazi per 3,4 miliardi di euro agli Stati Unit… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Organizzazione mondiale I leader mondiali si uniscono in risposta al COVID-19 Fortune Italia