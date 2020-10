Lombardia, lezioni da casa per 426mila studenti (Di martedì 27 ottobre 2020) Milano, 27 ottobre 2020 - Per oltr e 400mila studenti già ieri è scattato il "DadDay": la didattica a distanza non è più un ricordo primaverile ma - oltre a essere già realtà per le classi in ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 27 ottobre 2020) Milano, 27 ottobre 2020 - Per oltr e 400milagià ieri è scattato il "DadDay": la didattica a distanza non è più un ricordo primaverile ma - oltre a essere già realtà per le classi in ...

MatteoRichetti : Il “Capitano” sosteneva che i governatori della Lega si sarebbero opposti a misure restrittive. Ora la Lombardia è… - TerlizziGerard3 : RT @Tg3web: In Lombardia, prima regione per numero di contagi, le strutture sanitarie sono già sotto pressione. Fa ancora discutere la scel… - tamicheA1 : RT @Tg3web: In Lombardia, prima regione per numero di contagi, le strutture sanitarie sono già sotto pressione. Fa ancora discutere la scel… - giusyutano : RT @Tg3web: In Lombardia, prima regione per numero di contagi, le strutture sanitarie sono già sotto pressione. Fa ancora discutere la scel… - tomasa_zanda : RT @realimauro: @ClodiaTaras Capite, in Lombardia, con i contagi che schizzano e la richiesta di non muoversi, l'assurdità di far svolgere… -