Lokomotiv Mosca-Bayern Monaco: le formazioni ufficiali

Il Bayern, dopo la goleada all'Atletico Madrid, vuole continuare la sua striscia vincente in Europa. Sfida alla Lokomotiv Mosca. Queste le formazioni ufficiali.

Lokomotiv Mosca 4-3-2-1: Guilherme; Zhivoglyadov, Corluka, Murilo, Rybus; Ignatyev, Magkeev, Anton Miranchuk; Krychowiak, Smolov; Ze Luis.

Bayern Monaco 4-2-3-1: Neuer; Pavard, Sule, Alaba, Hernandez; Kimmich, Tolisso; Muller, Goretzka, Coman; Lewandowski.

