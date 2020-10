Lockdown a Milano, Ricciardi: "È necessario". Fontana: "Non ci sono le condizioni" (Di martedì 27 ottobre 2020) Walter Ricciardi ha sostenuto questa mattina che per Milano sarebbe necessario un nuovo Lockdown. Il professore ordinario di Igiene all'Università Cattolica del Sacro Cuore e consulente del ministero della Salute ritiene che solo con questa misura, accompagnata da altre iniziative collaterali, si potrebbero diminuire i contagi con risultati visibili in appena otto giorni. Il parere di Ricciardi ha acceso il dibattito, nel quale sono interventi il sindaco Giuseppe Sala e il governatore della Lombardia Attilio Fontana (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A Milano). Leggi su tg24.sky (Di martedì 27 ottobre 2020) Walterha sostenuto questa mattina che persarebbeun nuovo. Il professore ordinario di Igiene all'Università Cattolica del Sacro Cuore e consulente del ministero della Salute ritiene che solo con questa misura, accompagnata da altre iniziative collaterali, si potrebbero diminuire i contagi con risultati visibili in appena otto giorni. Il parere diha acceso il dibattito, nel qualeinterventi il sindaco Giuseppe Sala e il governatore della Lombardia Attilio(GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A).

