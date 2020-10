Lo United punta a riaprire Old Trafford a 23 mila tifosi (Di martedì 27 ottobre 2020) Anche nel Regno Unito – così come in Italia – i tifosi non hanno ancora ottenuto il via libera a tornare ad assistere alle partite negli stadi, a causa dell’emergenza Coronavirus. Il tutto nonostante i piani dei club per garantire un’equa distribuzione del pubblico all’interno degli impianti. Le discussioni sull’opportunità di consentire ai tifosi di … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 27 ottobre 2020) Anche nel Regno Unito – così come in Italia – inon hanno ancora ottenuto il via libera a tornare ad assistere alle partite negli stadi, a causa dell’emergenza Coronavirus. Il tutto nonostante i piani dei club per garantire un’equa distribuzione del pubblico all’interno degli impianti. Le discussioni sull’opportunità di consentire aidi … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Del resto, l’importanza dei tifosi è stata sottolineata a più riprese, anche dallo stesso Solskjaer, secondo il quale lo United avrebbe ottenuto tre punti contro il Chelsea se i fan fossero stati ...

Manchester United – RB Lipsia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Manchester United - RB Lipsia del 28 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la seconda giornata del Gruppo H di Champions League, c ...

