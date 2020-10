Lo smartphone rovina le relazioni genitori-figli? Il fenomeno del phubbing

Leggi su agi

(Di martedì 27 ottobre 2020) AGI - Prestare troppa attenzione al proprioin presenza deipeggiora lefamiliari e ha possibili ripercussioni sul benessere psicologico dei ragazzi. È il risultato dello studio di Milano-Bicocca, pubblicato sul Journal of Social and Personal Relationships, che rivela come l'uso pervasivo dei device digitali, anche durante i momenti riservati tradizionalmente alle, abbia ripercussioni negative sul benessere psicologico dei giovani, in particolare degli adolescenti. Lo studio è il frutto della collaborazione multidisciplinare tra ricercatori del Dipartimento di Psicologia di Milano-Bicocca - Luca Pancani e Paolo Riva - e di Sociologia e ricerca sociale dell'ateneo – Tiziano Gerosa e Marco Gui. Alla base dello studio, il cosiddettodel ...