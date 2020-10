LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: vince Woods, terzo Valverde. Gruppo compatto (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta DI SPAGNA 2020 LA CRONACA DELLA tappa DI oggi TUTTE LE CLASSIFICHE DELLA Vuelta DI SPAGNA 2020 Grazie per averci seguito, appuntamento a domani per seguire in DIRETTA con noi la Vuelta a España 2020. 17.25 In testa alla graduatoria resta ovviamente Richard Carapaz, che ripartirà domani in Maglia Rossa. 17.24 Domani ottava tappa importante: da Logroño all’Alto de Moncalvillo, arrivo in salita durissimo con scontro diretto sicuramente tra i big della classifica generale. 17.22 Decima piazza per Davide Formolo. 17.21 Il grande battuto di giornata è Valverde, solo ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLADI SPAGNALA CRONACA DELLADITUTTE LE CLASSIFICHE DELLADI SPAGNAGrazie per averci seguito, appuntamento a domani per seguire incon noi laa España. 17.25 In testa alla graduatoria resta ovviamente Richard Carapaz, che ripartirà domani in Maglia Rossa. 17.24 Domani ottavaimportante: da Logroño all’Alto de Moncalvillo, arrivo in salita durissimo con scontro diretto sicuramente tra i big della classifica generale. 17.22 Decima piazza per Davide Formolo. 17.21 Il grande battuto di giornata è, solo ...

