LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: Valverde vuole il successo, c'è Formolo tra gli inseguitori (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.02 10 chilometri al traguardo. 17.00 Ora stanno perdendo un po' di collaborazione davanti e invece il drappello alle spalle sta guadagnando spazio. 16.59 Ottimo accordo per il quintetto davanti, 25" di ritardo per il plotoncino degli inseguitori. 16.58 Tratto di discesa ora. 16.56 In cinque dunque davanti: Woods, Valverde, Martin, Peters e Fraile. Ad una decina di secondi gli inseguitori. 16.55 Scollina anche il gruppo, nessuno scatto tra i big. 16.53 Terminata la salita per Woods. Alle sue spalle arriva un quartetto formato da Valverde, Martin, Peters e Fraile. 16.51 Woods resta al comando con 15" sugli inseguitori, il canadese sta per scollinare. 16.50 Ultimo chilometro di salita, liberi tutti tra i ...

