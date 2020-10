LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la salita finale, si possono muovere i big (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.35 Fortissimo vento sulla corsa. I contrattaccanti guidati dalla Movistar di Valverde vanno a riprendere Godon. Gruppo a 1′. 16.33 iniziata l’ascesa: il gruppo a tutta, distante 1’20” dai fuggitivi. 16.31 Godon lo approccia con una ventina di secondi sui 30 contrattaccanti. Il gruppo però non è lontano. 16.30 È il momento decisivo della tappa: ora il GPM di Puerto de Orduña (7.8 km al 7.6% di pendenza media). 16.28 Discesa a tutta per Godon davanti che va via in solitaria. 16.26 30 chilometri al traguardo. 16.24 Ora un tratto di discesa ripida. 16.22 Ora aumenta nettamente la velocità nel gruppo: tutti gli uomini di classifica si portano avanti, meno di 2′ di ritardo. 16.19 Ripresi i tre contrattaccanti dal ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.35 Fortissimo vento sulla corsa. I contrattaccanti guidati dalla Movistar di Valverde vanno a riprendere Godon. Gruppo a 1′. 16.33l’ascesa: il gruppo a tutta, distante 1’20” dai fuggitivi. 16.31 Godon lo approccia con una ventina di secondi sui 30 contrattaccanti. Il gruppo però non è lontano. 16.30 È il momento decisivo della: ora il GPM di Puerto de Orduña (7.8 km al 7.6% di pendenza media). 16.28 Discesa a tutta per Godon davanti che va via in solitaria. 16.26 30 chilometri al traguardo. 16.24 Ora un tratto di discesa ripida. 16.22 Ora aumenta nettamente la velocità nel gruppo: tutti gli uomini di classifica si portano avanti, meno di 2′ di ritardo. 16.19 Ripresi i tre contrattaccanti dal ...

