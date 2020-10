LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: il Puerto de Orduña può far male, Roglic per il riscatto (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della tappa odierna – La cronaca della sesta tappa – Le pagelle della sesta tappa – Tutte le classifiche al termine della prima settimana – Il borsino dei favoriti dopo la prima settimana Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della settima tappa della Vuelta a España 2020. La grande corsa a tappe iberica riparte verso la sua seconda settimana, con 159,7 chilometri insidiosi tra Vitoria-Gasteiz e Villanueva de Valdegovia. Anche quest’oggi potremmo assistere a qualche bella sorpresa in ottica classifica generale. C’è da aspettarsi una ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione dellaodierna – La cronaca della sesta– Le pagelle della sesta– Tutte le classifiche al termine della prima settimana – Il borsino dei favoriti dopo la prima settimana Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostradella settimadellaa España. La grande corsa a tappe iberica riparte verso la sua seconda settimana, con 159,7 chilometri insidiosi tra Vitoria-Gasteiz e Villanueva de Valdegovia. Anche quest’potremmo assistere a qualche bella sorpresa in ottica classifica generale. C’è da aspettarsi una ...

