LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo torna compatto. Attesa per la sfida tra Roglic e Carapaz nel finale (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.27 Undici ciclisti provano a evadere ma il plotone reagisce immediatamente. 14.25 Appena superati i 40 km e il gruppo resta compatto. 14.23 Staremo a vedere per quanti chilometri il gruppo maglia rossa resterà compatto. Km 35 Etapa 7 – Stage 7 #LaVuelta20 El pelotón vuelve a estar agrupado Bunch together again after @remicav got caught : @PhotoGomezSport https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/buW3uoFN9l — La Vuelta (@laVuelta) October 27, 2020 14.19 gruppo compatto! Cavagna è stato ripreso dal plotone. #LaVuelta20 – Cavagna was the sole leader for the last half an hour but ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.27 Undici ciclisti provano a evadere ma il plotone reagisce immediatamente. 14.25 Appena superati i 40 km e ilresta. 14.23 Staremo a vedere per quanti chilometri ilmaglia rossa resterà. Km 35 Etapa 7 – Stage 7 #La20 El pelotón vuelve a estar agrupado Bunch together again after @remicav got caught : @PhotoGomezSport https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/buW3uoFN9l — La(@la) October 27,14.19! Cavagna è stato ripreso dal plotone. #La20 – Cavagna was the sole leader for the last half an hour but ...

