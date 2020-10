LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: ben 38 uomini all’attacco! Ci sono Valverde e Formolo (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.13 I fuggitivi hanno 1’30” di vantaggio sul gruppo tirato dalla Ineos Grenadiers. 15.10 Pioggia sulla corsa! 15.08 Sepp Kuss conquista il primo posto al GPM. 15.05 Nans Peters (AG2R La Mondiale), Guillaume Martin (Cofidis), Sepp Kuss (Jumbo-Visma) e Robert Power (Team Sunweb) hanno guadagnato 20″ sugli altri fuggitivi. Siamo quasi in cima al Puerto de Orduña. 15.04 Abbiamo dunque 38 uomini all’attacco! 15.02 Il gruppo Valverde ha raggiunto la testa della corsa a 3 km dalla vetta. E ora Nans Peters (AG2R La Mondiale) cerca di allungare su tutti. 14.59 Alejandro Valverde (Movistar Team), Davide Formolo (UAE Team Emirates), Mikel Nieve (Mitchelton Scott), Quentin Jauregui (AG2R La Mondiale), Oscar ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.13 I fuggitivi hanno 1’30” di vantaggio sul gruppo tirato dalla Ineos Grenadiers. 15.10 Pia sulla corsa! 15.08 Sepp Kuss conquista il primo posto al GPM. 15.05 Nans Peters (AG2R La Mondiale), Guillaume Martin (Cofidis), Sepp Kuss (Jumbo-Visma) e Robert Power (Team Sunweb) hanno guadagnato 20″ sugli altri fuggitivi. Siamo quasi in cima al Puerto de Orduña. 15.04 Abbiamo dunque 38all’attacco! 15.02 Il gruppoha raggiunto la testa della corsa a 3 km dalla vetta. E ora Nans Peters (AG2R La Mondiale) cerca di allungare su tutti. 14.59 Alejandro(Movistar Team), Davide(UAE Team Emirates), Mikel Nieve (Mitchelton Scott), Quentin Jauregui (AG2R La Mondiale), Oscar ...

